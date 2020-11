Ceccano (FR) – Bronzi (Lega): “Il nostro ospedale va riconvertito. Combatterò al fianco dell’On. Ciacciarelli”

“In un momento come questo, in cui l’Ospedale Spaziani di Frosinone, sta attraversando una fase critica, data dall’aumento a dismisura dei casi gravi da covid-19, è assolutamente indispensabile riconvertire subito la struttura dismessa di Santa Maria della Pietà di Ceccano, in ottime condizioni ed a pochi chilometri dal capoluogo,​ per accogliere qui le cure ordinarie, delle malattie convenzionali, che continuano ad esistere ed a mietere morti! Non possiamo lasciare soli i cittadini che si ammalano non di Covid. Bene l’azione del Consigliere Regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli della Lega,che ringrazio per l’impegno dimostrato verso questo territorio ed il Comune di Ceccano.Combatterò insieme a lui questa battaglia di civiltà”ha affermato Pasquale Bronzi, Consigliere Comunale di Ceccano (Lega).

