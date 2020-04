Ceccano (FR) – Beni di prima necessità in favore dei cittadini, l’elenco delle attività che aderiscono

Il Comune di Ceccano segue l’esempio di altri comuni ciociari ed interviene in favore dei nuclei familiari più bisognosi, dando un importante sostegno alle persone che in questo difficile periodo si trovano in seria difficoltà, specie per quanto riguarda i beni di prima necessità. E’ possibile da alcuni giorni infatti, per chi ne avesse bisogno, inoltrare la richiesta tramite mail ai seguenti indirizzi: protocollogenerale@comune.ceccano.fr.it; servizi sociali@comune.ceccano.fr.it. In alternativa è possibile recarsi presso il C.O.C. – dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 9 alle 13 – sito nella biblioteca comunale in via San Sebastiano e compilare l’apposita modulistica.Sul sito del comune di Ceccano e sulla pagina facebook si trovano tutte le informazioni necessarie per reperire la modulistica, su come compilarla e sui requisiti da soddisfare per presentare le domande. Gli interventi in favore delle famiglie sono da intendersi come dei veri e propri buoni spesa, utili ad acquistare beni alimentari e farmaceutici. Gli importi dei buoni variano in base al numero dei componenti familiari e sono così suddivisi: 300 euro per famiglie con due componenti; 400 euro per famiglie fino a 4 componenti; 500 euro per i nuclei che prevedono un numero dai 5 familiari in su. Si fa presente che la dichiarazione da presentare deve essere relativa al reddito complessivo familiare dell’anno 2018.Di seguito l’elenco degli esercizi commerciali che partecipano all’iniziativa: Farmacia Madonna della pace; farmacia Tambucci; farmacia Peruzzi; AM supermercati s.r.l., via Principe Umberto 1 e via Fabrateria Vetus; AM supermercati s.a.s; supermercato conad; sace s.a.s di Savo Claudio; Malizia alimentari; Sa.Gi. s.a. di Nicolia S.; le delizie di Parente Emiliano e co.; AGC market di Spinelli Cesare; Quintiliano Di Stefano Rita – Frutta; MD discount; In’s mercato; Eurospin.

