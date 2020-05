Ceccano (FR) – Arrestato 35enne del luogo per espio di pena

In Ceccano, i Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto per “rapina aggravata in concorso” un 35enne del luogo, già sottoposto alla misura cautelare personale dell’obbligo di presentazione alla P.G. per lo stesso reato, in esecuzione ad un’ordinanza di carcerazione emessa dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone, dovendo espiare una pena di anni 3 e mesi 9 di reclusione, nonché il pagamento della pena pecuniaria di Euro 750.In particolare l’uomo, già censito per reati contro il patrimonio ed evasione, nel giugno del 2006, in Ceccano, si era reso responsabile del reato di rapina aggravata in concorso. L’arrestato, al termine delle formalità di rito veniva condotto presso la Casa Circondariale di Frosinone.

Correlati