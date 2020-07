Ceccano (FR) – Amministrative, Pignalberi (Più Italia): “Accordo con FdI per il sostegno a Caligiore”

Bufera nel centrodestra dopo l’accordo siglato tra il presidente nazionale del movimento politico Più Italia e il senatore di Fratelli d’Italia Massimo Ruspandini, in vista delle elezioni Amministrative in programma a Ceccano. Forza Italia e la Lega non hanno digerito il sostegno di Più Italia al candidato a sindaco Roberto Caligiore attraverso lo schieramento nella lista di Fratelli d’Italia di Michele D’Onofrio e Sabrina Zolli.

“L’accordo siglato con Fratelli d’Italia – ha dichiarato il presidente Pignalberi – è arrivato al termine di un confronto serrato e sereno su temi che interessano il rilancio della città. Siamo pronti a dare il nostro contributo con D’Onofrio e Zolli, persone perbene e dalle grandi capacità umane e politiche”.

