Ceccano (FR) – Amministrative 2020, presentata la candidatura a sindaca di Emanuela Piroli in una sala gremita di gente

Di Augusto D’Ambrogio.

E’ stata presentata in un noto locale gremito di gente, la candidata a sindaco del centrosinistra Emanuela Piroli. L’intervento della Piroli non ha risparmiato attacchi politici agli altri due contendenti, l’ex sindaco Roberto Caligiore e il già presidente del consiglio comunale Marco Corsi, definendoli “due facce della stessa medaglia” entrambi di destra e legati al Senatore Ruspandini. La candidata a sindaco ha sottolineato marcatamente che l’unica coalizione di centrosinistra è la sua, tanto per chiarire, aggiunge l’aspirante primo cittadino. La Piroli è sostenuta da una coalizione formata da cinque liste, CIVES, PARTITO COMUNISTA ITALIANO,POSSIBILE, RIFONDAZIONE COMUNISTA e VERDI EUROPEI.Lo slogan della candidata a sindaco è emblematico e va nella giusta direzione di un rinnovamento “IL CORAGGIO DI CAMBIARE”. La Piroli, aggiunge, ad oggi i miei due avversari politici, Caligiore che rappresenta la destra ufficiale e dall’altra parte Marco Corsi che ha amministrato con Caligiore sostenendo tutte le scelte politiche ed amministrative per poi farlo cadere, quindi Caligiore e Corsi non hanno nulla di nuovo,ma solo vecchie scelte amministrative. Il fallimento amministrativo del duo Caligiore-Corsi, è sotto gli occhi di tutti,noi intendiamo chiudere per sempre questo periodo cupo che ci ha lasciato una città fantasma. Il degrado della città è visibile a tutti, Caligiore pensava solo a risolvere i problemi all’interno della propria maggioranza, continua Piroli, cercando di salvaguardare solo la sua poltrona.Diversi temi saranno di nostra priorità,ambiente,casa della salute, l’istituzione di un centro di prevenzione oncologica, il ritorno del pronto soccorso in città, parola di medico. Aggiunge la candidata Piroli, come vedete c’è molto da fare,noi siamo qui per risolvere i problemi che in questi ultimi anni hanno attanagliato la nostra città,lasciandola nel buio amministrativo più totale.IL CORAGGIO DI CAMBIARE il nostro slogan per un cambiamento reale che contiene il mio coraggio e dei gruppi che mi sostengono, per una proposta politica in controtendenza in una città dove fino ad ora sono prevalsi solo schemi di clientelismo.

