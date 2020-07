Ceccano (FR) – Acqua bene comune, la candidata Sindaco Emanuela Piroli invita i comitati per affrontare le problematiche

Emanuela Piroli, nella serie di inizative programmatiche organizzate in vista delle prossime elezioni del 20 e 21 settembre, punta l’attenzione sulla questione dell’acqua pubblica.Giovedì 30 luglio, alle ore 18, presso i locali dell’ex Cinema Italia, la candidata Sindaco invita i comitati, per discutere insieme le problematiche relative alla attuale gestione del servizio idrico integrato e parlare dell’obiettivo di una gestione pubblica dello stesso.L’iniziativa si svolgerà nel rispetto delle regole previste dalla normativa, in ottica di contenimento dei contagi, mantenendo il distanziamento e l’obbligo di mascherina. L’ingresso alla sala è previsto, come da regolamento, per un massimo di 30 persone.

COMUNICATO STAMPA

Correlati