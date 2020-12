Ceccano (FR) – Acea Ato 5, riattivata la fontana monumentale di piazza Municipio

Acea Ato 5 informa che l’alimentazione della fontana monumentale di piazza Municipio a Ceccano è stata prontamente

ripristinata nella giornata di lunedì, a seguito della volontà espressa dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Roberto Caligiore, nel corso di un recente incontro, di voler di riattivare tale impianto. A seguito della formale richiesta di riattivazione della fontana da parte del Comune di Ceccano, Acea Ato 5 ha subito proceduto alle attività amministrative e tecniche finalizzate alla rialimentazione della fontana dando pieno seguito all’istanza giunta dalla pubblica amministrazione. Acea Ato 5 conferma la propria disponibilità ad ascoltare tutti gli interlocutori, che siano essi enti locali o singoli utenti, e ad individuare caso per caso la soluzione migliore per ogni esigenza che venga manifestata nel reciproco interesse ed a vantaggio di una sana e proficua collaborazione. Il consigliere del Comune di Ceccano delegato ai lavori pubblici, Angelo Macciomei ha dichiarato: <Ringrazio, anche a nome del Sindaco, Acea Ato 5 per la rapidità con cui ha rimesso in funzione la fontana. Siamo contenti e soddisfatti della collaborazione e disponibilità riscontrata, perché è stata ridata così dignità ad un’opera monumentale della nostra città>.

