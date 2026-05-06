Ceccano, Festival Francesco Alviti, si parte il 3 giugno, 18 serate di memoria, musica, amicizia

E’ quasi completo il calendario della XVIII edizione del Festival Francesco Alviti, vera e propria festa dell’amicizia e della musica, che avrà luogo in Piazza San Giovanni a Ceccano a partire dal 3 giugno 2026, fino ai primi giorni di luglio. La manifestazione è organizzata dalla Proloco di Ceccano con la rete delle Associazioni e dagli amici di Francesco che vogliono ricordare il loro collega musicista, scomparso il 23 febbraio del 2009, a 22 anni, dopo una lunga lotta contro il male. E’ stata inserita dalla Regione Lazio fra le 100 più importanti iniziative culturali. Il programma prevede una serata dedicata alla musica berlinese e viennese con due importanti artisti germanici, i concerti dell’Orchestra e del Coro del Liceo di Ceccano, gli spettacoli teatrali delle scuole di Ceccano e del Centro sociale Colle Ameno di Pofi, una serata con Federico Palladini con la Banda della Scolopendra, il Te Deum di Charpentier a cura del Coro Josquin Des Pres, il concerto all’organo Catarinozzi 1736 del m° Paradell Solé, già organista della Cappella Sistina, la serata dedicata alla musica e all’arte dei de’ Ceccano, quella per S. Francesco nell’VIII centenario della morte, con la partecipazione di quanti hanno avuto a che fare con il musical Forza Venite Gente, ispirato dal poverello d’Assisi, Daniele Ingiosi con il suo bandoneon, gli Ika Brothers per una serata straordinaria, i concerti della Banda Giovanile di Ferentino, dell’Orchestra di fiati di Ferentino e dell’Amaseno Harmony Show Band, tre concerti del Conservatorio di Frosinone, con l’orchestra di fiati, il Quintetto di archi e i percussionisti. Un totale di 18 appuntamenti per vivere tra musica, amicizia e memoria l’inizio dell’estate. Il Festival è organizzato dalla Proloco di Ceccano con la Rete delle Associazioni. Il comune di Ceccano lo ha inserito nella programmazione delle attività estive.