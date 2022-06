Ceccano – Festival Francesco Alviti, mercoledì 29 giugno è la volta della banda, ma con un libro e l’arte

Un libro, due bande musicali, una mostra d’arte: riprende alla grande il Festival Francesco Alviti mercoledì 29 giugno, con due extra particolarmente interessanti. La serata in Piazza S. Giovanni a Ceccano inizierà alle 21,15, con la presentazione del libro I prigionieri del giornalista Pierluigi Vito, sul dramma del terrorismo in Italia. Sarà presente l’autore. Quindi due bande musicali della Città di Ferentino, la Junior Band, diretta da Andrea Picchi, e la Banda Giovanile, diretta da Luigi Bartolini, con un divertente programma di musiche che vanno dai Blues Brothers alle grandi colonne sonore. Durante il concerto sarà possibile ammirare anche una mostra di disegni d’autore. Il Festival proseguirà il 30 giugno una serata dedicata al pianoforte, con il recital di Marica Staccone, con musiche di Beethoven, Chopin e Brahms. Il 1° luglio sarà di scena L’Arpa, regina degli strumenti a corda, ultimo appuntamento della musica da camera, Il Festival si trasferirà in Piazza XXV Luglio domenica 3 luglio con il rombo del tuono dell’Amaseno harmony show band. E poi le due chicche finali: lunedì 4 luglio con il ritorno al Festival degli Ica brothers e il 5 luglio la conclusione con la piece teatrale Ricomincio da Clam che la regista Beatrice Mancini ha voluto dedicare a suo padre, l’avv. Claudio Mancini.

COMUNICATO STAMPA

