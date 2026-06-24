Ceccano – Festa di San Giovanni, il sindaco Querqui: “Vivere Vasco, vivere la Piazza: una splendida serata”

Il sindaco di Ceccano, Andrea Querqui : “La seconda serata della Festa di San Giovanni ci ha consegnato emozioni ed energia grazie ai Vivere Vasco, una delle tribute band più apprezzate del nostro territorio. È il nostro tributo nella centrale Piazza 25 Luglio a una realtà ciociara quasi ventennale”.

“Un applauso – lo rivolge il sindaco Querqui – ai frusinati Antonucci, Andrea Rasi, Andrea Rivera e Luca Gemmiti, e al ceccanese Gabriele Tanzini. Hanno fatto cantare e ballare la nostra piazza, ripercorrendo i grandi classici del rocker di Zocca e ricreando l’atmosfera coinvolgente dei suoi concerti”.

“La risposta del pubblico è stata bellissima – conclude il primo cittadino -. Una piazza piena e unita dalla musica. È esattamente lo spirito con cui abbiamo voluto costruire questa Festa di San Giovanni, valorizzando il talento ceccanese e ciociaro, dando spazio ad artisti che rappresentano con orgoglio la nostra città e la nostra provincia”.