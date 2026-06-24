Ceccano – Festa di San Giovanni, il sindaco Querqui: “Vivere Vasco, vivere la Piazza: una splendida serata”

Il sindaco di Ceccano, Andrea Querqui: “La seconda serata della Festa di San Giovanni ci ha consegnato emozioni ed energia grazie ai Vivere Vasco, una delle tribute band più apprezzate del nostro territorio. È il nostro tributo nella centrale Piazza 25 Luglio a una realtà ciociara quasi ventennale”.
La band, fondata dal chitarrista Ivano Antonucci, porta dal 2009 sui palchi di tutta Italia la passione per Vasco Rossi, collaborando nel tempo anche con alcuni storici musicisti del Blasco e conquistando migliaia di spettatori con spettacoli di alta qualità.
“Un applauso – lo rivolge il sindaco Querqui – ai frusinati Antonucci, Andrea Rasi, Andrea Rivera e Luca Gemmiti, e al ceccanese Gabriele Tanzini. Hanno fatto cantare e ballare la nostra piazza, ripercorrendo i grandi classici del rocker di Zocca e ricreando l’atmosfera coinvolgente dei suoi concerti”.
“La risposta del pubblico è stata bellissima – conclude il primo cittadino -. Una piazza piena e unita dalla musica. È esattamente lo spirito con cui abbiamo voluto costruire questa Festa di San Giovanni, valorizzando il talento ceccanese e ciociaro, dando spazio ad artisti che rappresentano con orgoglio la nostra città e la nostra provincia”.