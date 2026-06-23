Ceccano – Festa di San Giovanni, buono “Lo Atto Primo”

Il sindaco di Ceccano, Andrea Querqui: “Desidero esprimere, a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera città di Ceccano, la più sincera stima e il più sentito ringraziamento alla compagnia teatrale “Atto Primo” per lo straordinario successo ottenuto in occasione della Festa Patronale di San Giovanni”.

“Da oltre vent’anni – ricorda il primo cittadino – questa realtà artistica rappresenta con orgoglio il nostro territorio, portando in scena spettacoli di qualità, capaci di coniugare tradizione, cultura popolare e grande capacità di coinvolgimento del pubblico. Anche con “Quando i Conti non tornano… le Contesse si ingegnano”, Sara Silvestri, Giovanna Casalese, Nicla Langiu, Manuela Casalese, Amalia Sanna ed Eleonora De Angelis hanno regalato una serata di allegria e divertimento, raccogliendo un caloroso consenso da parte dei tantissimi presenti in Piazza 25 Luglio”.

“La Festa di San Giovanni – aggiunge – è la ricorrenza più amata e partecipata dalla nostra comunità e il successo di “Atto Primo” conferma quanto sia importante valorizzare le eccellenze locali. Ceccano può contare su talenti autentici, su professionisti della cultura e dello spettacolo che, con passione, impegno e competenza, contribuiscono a rafforzare l’identità della nostra città e a promuoverne l’immagine ben oltre i confini comunali”.

“Ad “Atto Primo” – conclude il sindaco Querqui – rivolgo le mie congratulazioni più vive, con l’auspicio che possa continuare a raccogliere i meritati successi che da anni ne fanno una delle più apprezzate e brillanti compagnie di teatro comico dialettale della provincia di Frosinone”.