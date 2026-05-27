Ceccano, Festa della Repubblica con “Diciottesimo in Comune”: la Costituzione ai neo maggiorenni

L’Amministrazione Querqui organizza una manifestazione istituzionale e ricreativa nella Villa comunale per la consegna delle copie della legge fondamentale dello Stato ai 18enni ceccanesi.

L’Amministrazione Querqui celebrerà la Festa della Repubblica con il “Diciottesimo in Comune” per la consegna delle copie della Costituzione ai 223 ceccanesi diventati maggiorenni nel 2025. L’evento istituzionale e ricreativo si svolgerà martedì 2 giugno, alle ore 17.45, nella Villa Comunale di Ceccano.

Il sindaco, Andrea Querqui, dichiara: «La nostra Costituzione, come ricordava uno dei padri costituenti, Piero Calamandrei, è un pezzo di carta che, se lo si lascia cadere, non si muove. Perché si muova, bisogna ogni giorno metterci dentro il proprio impegno, il proprio spirito e la propria responsabilità. È la bussola che garantisce le nostre libertà, ma è anche il testimone che oggi passa nelle mani dei neo maggiorenni per costruire il futuro di tutti».

«Compiere 18 anni è un traguardo fondamentale nella vita di ogni persona – continua il primo cittadino di Ceccano -. È il momento in cui si diventa a tutti gli effetti parte attiva, responsabile e consapevole della società. Ho pensato che questa giornata dovrà essere anche e soprattutto una grande festa in omaggio ai neo diciottenni della città di Ceccano».

La consegna della Costituzione sarà anticipata dall’esibizione della banda musicale “Città di Ceccano” e dal discorso del sindaco Querqui. Al termine della cerimonia istituzionale, dalle ore 19 in poi, seguirà una serata di aggregazione e convivialità con un Dj set. La festa prenderà il nome di “Repubblica after party”.