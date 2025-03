Ceccano, Federica Aceto: “Salto un turno, ma resto nel centrodestra”

DI AUGUSTO D’AMBROGIO.

L’ex vicesindaco di Ceccano, Federica Aceto, rompe il silenzio e annuncia la sua decisione: non si candiderà alle prossime elezioni comunali. Una scelta sofferta, comunicata attraverso una lettera aperta alla città, nella quale ribadisce la sua militanza in Fratelli d’Italia e nel centrodestra.

“Faccio un semplice e umile passo indietro”, scrive Aceto, sottolineando come questa pausa sia un momento di riflessione e non un addio alla politica. Nessun accordo, nessuna trattativa: la sua decisione nasce esclusivamente da un senso di responsabilità nei confronti della città.

La lettera alla città

Nel suo messaggio, Aceto ripercorre il suo percorso politico e amministrativo, ricordando l’entusiasmo con cui ha iniziato il suo impegno pubblico. “Torno ad affidarmi alla parola scritta, proprio come quando tutto è iniziato”, esordisce, richiamando il consiglio ricevuto da grandi professionisti della comunicazione incontrati nel suo cammino.

Poi, arriva un passaggio importante: le scuse alla città e al centrodestra. “Chiedo scusa per ciò che è accaduto e che ha segnato profondamente tutti noi”, scrive, riferendosi implicitamente alle vicende politiche che hanno scosso l’amministrazione. Un pensiero va anche agli esponenti del centrodestra che, a suo dire, sono stati ingiustamente associati a determinate situazioni.

Un passo indietro per guardare avanti

La decisione di non candidarsi arriva dopo una lunga riflessione: “La ferita che porto dentro è ancora troppo profonda e dolorosa per permettermi di affrontare questa esperienza con la serenità necessaria”.

Aceto chiarisce che la sua non è una resa, né un allontanamento definitivo dalla politica: “Governare non è un gioco, richiede impegno che oggi non sento di poter garantire al massimo”. La pausa servirà per ricaricarsi e tornare più forte.

Nel frattempo, il centrodestra di Ceccano si prepara alla sfida elettorale senza una delle sue figure di spicco. Chi raccoglierà il testimone? Lo scenario politico locale è in evoluzione, e nei prossimi mesi si delineeranno le strategie per la corsa al governo cittadino.