Ceccano – Federica Aceto eletta Vice Coordinatrice Vicaria della Consulta delle Donne Amministratrici

Si è svolta nella giornata di lunedì, presso le Scuderie Aldobrandini di Frascati, la votazione per il rinnovo dei vertici della Consulta delle Donne Amministratrici indetta dall’ Anci Lazio, e che ha visto assegnare al Vicesindaco di Ceccano, Federica Aceto, il ruolo di vicecoordinatrice vicaria della Consulta.Un ruolo di prestigio, che evidenzia ancora di più le spiccate qualità della giovane ceccanese. Appena terminata la votazione, Aceto ha voluto esternare la propria soddisfazione per la carica ricevuta, affidando ad un post sulla propria pagina Facebook la sua gratitudine:” Sono onorata di essere stata eletta Viceccordinatrice della Consulta delle Donne Amministratrici di ANCI Lazio, a cui non posso che rivolgere i miei ringraziamenti per la stima e la fiducia che mi ha voluto accordare, e che mi vedrà ricoprire un ruolo importante da quale deriveranno grandi responsabilità.Mi sento lusingata ed entusiasta di far entrare a far parte di questa importante consulta, insieme alla neo Coordinatrice Roberta Cuneo, alla collega Ginevra Bianchini e a tutta la squadra.Un ringraziamento particolare anche al Vicepresidente Anci Lazio Daniele Sinibaldi.Sono pronta a lavorare da subito e ad affrontare questa nuova sfida con la determinazione di sempre”.Queste le parole usate dall’ Aceto, al termine della votazione di lunedì.

