Ceccano, evade dai domiciliari: arrestato 55enne

Un uomo di 55 anni, cittadino italiano con precedenti, sottoposto agli arresti domiciliari, è stato tratto arrestato nella mattina di martedì. Una pattuglia dei Carabinieri del Comando Stazione CC di Ceccano (FR), impegnata nel servizio di controllo del territorio, alle ore 10.00 circa, lo incrociava a bordo della propria autovettura a circa 500 metri dal luogo di detenzione; pertanto, veniva inseguito e prontamente raggiunto e, vistosi scoperto, non opponeva resistenza. Svolte le opportune verifiche, veniva condotto in caserma.

Non si è trattato della prima evasione del 55enne documentata dai Carabinieri di Ceccano, poiché in precedenti controlli su persone sottoposte agli arresti domiciliari, avevano modo di accertare la sua assenza presso il luogo di detenzione domiciliare. I militari non potevano far altro che trarlo in arresto in flagranza contestandogli l‘evasione. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato trattenuto nella camera di sicurezza della Stazione in attesa della convalida e della celebrazione del rito per direttissima, previsto per domani.

È obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente, e solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudizio, lo stesso sarà, eventualmente, riconosciuto colpevole, in maniera definitiva, del reato ascrittogli. Il tutto in ossequio al principio costituzionale di presunzione di innocenza.