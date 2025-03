Ceccano: Eva Crosetta presenta il suo libro da Sinestesia , è prevista la presenza del Vescovo Spreafico

Un altro incontro di alto livello da non perdere da Sinestesia a Ceccano. Domenica 16 Marzo alle ore 17.30 Eva Crosetta, conduttrice del programma “Sulla via di Damasco” e volto noto della televisione italiana presenterà il suo ultimo libro “Che colpa ne ho se sono nato in Congo all’ombra di un mango” edito da Bur Rizzoli.

A volte basta poco perché la nostra vita prenda una svolta inaspettata e ci porti in un posto bellissimo. È quello che racconta in questo libro Eva Crosetta, conduttrice e volto noto della televisione italiana. Per una “Dio-incidenza” la sua strada si incrocia con quella di don Matteo Galloni, fondatore insieme a Francesca Termanini, della Comunità Amore e Libertà, che dal 1988 accoglie bambini e ragazzi soli, in Italia e nell’estrema periferia di Kinshasa, a Masina iii, in Congo. In questo diario di viaggio pieno di delicata ironia, di riconoscenza e di grazia, Eva ci accompagna a scoprire il suo percorso di conversione e fede e a vivere con lei le esperienze nella missione di Kinshasa: tra scene quotidiane a volte commoventi, a volte dure e al limite della crudeltà, conosciamo, tra gli altri, Mbui, un ragazzo sordomuto con la stoffa dell’attore, il grintoso Giovannino, sempre pronto a farsi valere nonostante la giovanissima età, Alessandra, la maman degli ospiti di Kinshasa, Gabriella, che dopo la prima volta in Congo è rimasta a Masina iii, dove ha conosciuto lo splendido bambino che oggi è suo figlio. Un libro sincero e ricco di umanità, per sentire da chi l’ha provato davvero il potere trasformativo della misericordia di Dio.

L’incontro sarà moderato dal giornalista Pietro Alviti e interverranno la fondatrice di Sinestesia Gemma Gemmiti e lo scrittore Diego Protani.