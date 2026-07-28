“Ceccano Estate” fino a settembre: ancora “Vibrazioni” e tanti altri eventi da non perdere

Dopo il successo del XVIII “Festival Alviti” e della “Festa di San Giovanni”, si riapre il contenitore di eventi speciali organizzati dall’Amministrazione Comunale tra la serie di manifestazioni patrocinate.

“Ceccano Estate” andrà avanti fino a settembre prossimo con il programma “Vibrazioni”, organizzato dall’Amministrazione Comunale con il contributo della Regione Lazio, e la serie di manifestazioni patrocinate dal Comune fabraterno.

Un ricco cartellone di eventi animerà la città per tutta la bella stagione, garantendo divertimento e intrattenimento dopo gli importanti festeggiamenti patronali. Un programma diffuso, spalmato su tutto il territorio cittadino, intreccia grandi rassegne musicali, iniziative artistiche, teatro di strada e tradizioni popolari, confermando la vocazione di Ceccano come punto di riferimento culturale della provincia di Frosinone.

«Con Ceccano Estate – dichiara il sindaco, Andrea Querqui – continuiamo a investire su un modello di eventi diffusi su tutto il territorio comunale, perché crediamo che la cultura e l’aggregazione debbano raggiungere ogni angolo della città e ogni fascia d’età. Il nostro obiettivo non è organizzare semplici eventi estivi, ma costruire rassegne che negli anni diventino appuntamenti fissi e riconoscibili, capaci di crescere insieme alla comunità e di rafforzare l’identità e l’attrattività della nostra città. Un ringraziamento sincero va alla Pro Loco, ai comitati e alle associazioni del territorio per la collaborazione offerta nella realizzazione degli eventi». ​​

Aggiunge Alessandro Ciotoli, assessore alle Politiche Culturali, Programmazione Strategica e Patrimonio: «Rassegne come Vibrazioni, promossa dal Comune di Ceccano, e Festival dei Viandanti, progetto intercomunale di Errare Persona, nascono con l’ambizione di diventare percorsi consolidati, che crescono edizione dopo edizione, arricchendosi con nuove proposte e collaborazioni, come quella avviata con il Conservatorio Refice. Vibrazioni raccoglie al proprio interno quattro format, Periferie, Cumbia Maconda, Concerti al Tramonto e UttriFest, che insieme compongono un’offerta ricca e articolata. Vogliamo che Ceccano sia riconosciuta per la qualità e la continuità della sua offerta culturale, contribuendo così alla rigenerazione culturale della città».

Il programma di “Vibrazioni – Le Feste di Ceccano”: Periferie, Cumbia e tanto altro

Il cartellone di “Vibrazioni – Le Feste di Ceccano”, unico progetto di spettacolo dal vivo finanziato dalla Regione a un Comune ciociaro, ha già riscosso un grande successo con due manifestazioni: il XVIII “Festival Francesco Alviti”, uno degli appuntamenti culturali più pregiati a livello regionale, e la “Festa di San Giovanni”, una festa patronale consacrata da quest’anno al talento ceccanese e ciociaro.

È il contenitore innovativo che quest’estate porterà in città alcune delle proposte più originali della stagione nello spettacolo dal vivo. “Vibrazioni” continua con altri quattro format: Eventi Speciali, Periferie – Festival di Musica Urbana, Concerti al Tramonto e Cumbia Maconda. Dopo il primo evento speciale, il “Concerto di Musica Barocca” nella biblioteca comunale (23 luglio scorso), arriva “UttriFest”: teatro, giocoleria e circo di strada per bambini e non, a cura del Circus Karakasciò, di scena il 30 luglio prossimo alle ore 21 presso la Villa comunale di Ceccano.

Gli Eventi Speciali proseguiranno all’Hortus Conclusus (via Madonna della Pace) con “Candlelight”, concerto del Wind Quintet Eufonia a lume di candela (28 agosto, ore 21), e “Ulisse e l’occhio della Maga Circe”, spettacolo teatrale a cura della Nestor Theater Company (29 agosto, ore 21). “Vibrazioni” a non finire con “Periferie”, l’innovativo festival di musica urbana in programma con grandi nomi nel parco di Castel Sindici il 4 settembre, dalle ore 18 alle 2 di notte, e il 5 settembre, dalle ore 11 alle 3 di notte.

L’area verde del centro, in via di riqualificazione, accoglierà anche i suggestivi “Concerti al Tramonto” organizzati dal 15 al 26 settembre prossimo, alle ore 21, con il Conservatorio “Licinio Refice” di Frosinone. Il sesto e ultimo format di Vibrazioni, “Cumbia Maconda” si svolgerà nel quartiere Di Vittorio il 19 e 20 settembre, alle ore 21. È un festival dedicato a tutta l’America Latina e in particolare al genere musicale e ballo tradizionale della Colombia, in omaggio al figlio illustre Oreste Sindici, compositore delle musiche dell’inno nazionale colombiano.

Gli eventi patrocinati dall’Amministrazione Comunale di Ceccano

Ta gli eventi patrocinati del Comune, sono in arrivo anche “Note nei borghi” e “Nocturna”, l’uno rientrante nel quadro del programma “Provincia di Creativa” e anche l’altro in collaborazione con la Pro Loco. “Note nei borghi” vedrà esibirsi in concerto Cesidio Iacobone, Carla Arciero e Giacomo Cellucci. L’appuntamento è per sabato primo agosto alle ore 21 presso la Villa comunale. Venerdì 7 agosto alle 21, invece, sarà tempo di “Nocturna”: la caccia al tesoro a squadre per adulti nel cuore del centro storico di Ceccano.

Il cartellone degli eventi si arricchisce con il quarto “Festival dei Viandanti” in piazza San Giovanni. Si terranno gli spettacoli “Francesco giullare di Dio” (14 agosto, ore 21), “Una donna in cammino” (15 agosto, ore 21), “Esperanto in concerto” (26 agosto, ore 19) e “Officina Efesto” (1° settembre, ore 21). Si cambierà genere di musica con la terza edizione della “Sum Fest”, festival di musica underground emergente. “Ceccano Estate” si concluderà domenica 27 settembre, alle ore 11, con “Luoghi del cuore”: tappa dell’evento itinerante del sistema “Biblioteche Valle del Sacco” nella riqualificata Villa comunale di Ceccano.

Tanti altri eventi nel corso della lunga Estate ceccanese, pensata per coinvolgere tutti, cittadini e visitatori di ogni età in ogni angolo della città. Non mancano gli appuntamenti tradizionali patrocinati dal Comune: le feste di San Lorenzo a Scifelli (7-10 agosto, ore 21) e San Rocco al Piazzale San Pietro (15 e 16 agosto, ore 21), la Fiera di San Giacomo a cura dell’Ufficio Commercio (22-23 agosto), il Corteo Storico di Egidia (22 agosto, ore 19) e la Festa del Contadino (4-6 settembre) in via Santa Maria a Fiume.