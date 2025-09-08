Ceccano, estate di successi per gli eventi culturali: l’assessore Ciotoli traccia il bilancio

Di Augusto D’Ambrogio.

Ceccano – Nonostante un cartellone estivo improvvisato, con poco tempo a disposizione e risorse limitate, l’assessore alle Politiche Culturali Alessandro Ciotoli può tirare un sospiro di soddisfazione. I dati parlano chiaro: il Festival dei Viandanti ha registrato una media di 250 spettatori a serata, con il primo appuntamento preso d’assalto da oltre 600 persone. Stesso trend per la rassegna di cinema all’aperto, mentre la festa patronale di San Giovanni e gli eventi sportivi hanno richiamato migliaia di partecipanti.

“Abbiamo cercato di andare incontro a tutte le esigenze, dai più piccoli ai giovani, passando per adulti e anziani – scrive l’assessore Ciotoli in un post su Facebook – portando musica, cinema, teatro, circo, danza e, unico vero momento di riflessione politica, i canti per la pace della compagnia Errare Persona. Quella sera in piazza San Giovanni si è cantato e riflettuto in libanese, ebraico e palestinese, sulla assurdità del male e della morte, imposta dai fratelli ai fratelli”.

Tra i ringraziamenti, Ciotoli cita dipendenti, amministratori, fornitori, amici e familiari, e sottolinea l’importanza della collaborazione con il sindaco Andrea Querqui. Guardando al futuro, l’assessore confida nel poter disporre di più tempo e fondi per la prossima estate, con l’obiettivo di riaprire il Teatro Antares e offrire anche un cartellone invernale.