Ceccano: esecuzione di aggravamento di misura cautelare nei confronti di un 33enne

Nella giornata di sabato 2 agosto, i Carabinieri della Stazione di Ceccano hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di aggravamento di misura cautelare emessa dal Tribunale di Frosinone nei confronti di un trentenne italiano, già detenuto agli arresti domiciliari, che è stato tradotto presso il carcere di Frosinone. L’uomo era stato tratto in arresto dalla Polfer di Cassino nel febbraio di quest’anno per furto, ed era stato posto ai domiciliari dopo la convalida. Da allora i militari della Stazione di Ceccano, competenti ad effettuare le verifiche presso la sua abitazione, hanno accertato che, nonostante le limitazioni imposte dal giudice per le indagini preliminare, l’uomo è uscito dal suo domicilio, più volte, senza aver ottenuto i necessari permessi. Gli elementi raccolti dai militari dell’Arma sono stati rappresentati alla Procura della Repubblica di Frosinone, che ha successivamente richiesto ed ottenuto dal Tribunale l’aggravamento della misura cautelare e per il trentenne si sono aperte le porte del carcere. È obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente, e solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudizio, lo stesso sarà, eventualmente, riconosciuto colpevole, in maniera definitiva, del reato ascrittogli. Il tutto in ossequio al principio costituzionale di presunzione di innocenza.

