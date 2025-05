Ceccano – Escalation di furti, Piroli e Bettinelli “: La sicurezza è un diritto di tutti. Pretendiamo che venga garantita”

Negli ultimi giorni Ceccano è teatro di una preoccupante escalation di furti, sia nelle zone periferiche che nel cuore del centro cittadino. I cittadini sono ormai esasperati. Le loro abitazioni vengono violate, la loro sicurezza quotidiana minacciata da bande di ladri che agiscono con crescente spregiudicatezza, anche con le persone in casa.

Non si può più far finta di nulla. La sensazione di insicurezza è diffusa e reale. A fronte di questa emergenza, riteniamo che sia urgente e non più rinviabile un potenziamento dei controlli sul territorio, con pattugliamenti costanti e una presenza più visibile e attiva delle forze dell’ordine.

Per questo, conoscendo il numero ridotto di forze a disposizione, sarà nostra premura quella di sollecitare la valutazione dell’istituzione di una postazione fissa di polizia o il potenziamento della caserma dei carabinieri, capace di garantire una risposta tempestiva e costante ai bisogni di sicurezza della cittadinanza. Non possiamo lasciare i ceccanesi soli di fronte a questa ondata di criminalità.

La sicurezza è un diritto di tutti. Pretendiamo che venga garantita e sarà un nostro impegno programmatico per la prossima amministrazione.

Emanuela Piroli e Valentino Bettinelli