Ceccano – Ernesto Bassignano e gli Affa Affa, il Festival Francesco Alviti torna finalmente in piazza

Bellissima musica nella splendida acustica di Piazza S. Giovanni a Ceccano, abbellita dai merletti dell’Associazione Il Filo che unisce e installati dalla Pro loco: lunedì 20 giugno il Festival torna in Piazza con il cantautore e presentatore radiofonico di Radio1 Ernesto Bassignano insieme agli Affa Affa, una delle più belle realtà musicali di Ceccano. L’evento è in collaborazione con l’Associazione Il centro del fiume ed inizierà alle ore 21,30. Il Festival Francesco Alviti, giunto alla XIV edizione, continuerà poi il 21 giugno, Festa Europea della Musica e prima antivigilia della festa patronale di S. Giovanni, con la musica del Conservatorio Licinio Refice di Frosinone, che presenterà musiche di Boccherini e Brahms in un vero e proprio Festival della Musica da Camera, curato da Francesca Vicari. Il giorno successivo, 22 giugno, antivigilia della Festa, il Concentus Musicus Fabraternus Josquin Des Pres, con all’organo Guido Iorio, e la direzione di Mauro Gizzi, appena eletto nuovo direttore del Conservatorio di Frosinone, animerà il Solenne Vespro per la Natività di S. Giovanni Battista, secondo la liturgia propria della Solennità. Quindi sarà la volta dell’organo Catarinozzi del 1732, il 24 giugno, alle ore 18, con un concerto di musiche scelte per quello strumento, che da quasi 3 secoli accompagna le celebrazioni in S. Giovanni. Il Festival proseguirà poi il 27 giugno, secondo appuntamento della Musica da Camera, con una serata tutta dedicata alla musica di Mozart. Il giorno successivo, il 28 giugno, sarà la volta dei fiati con l’Orchestra Fennell Wind Ensemble. Il 29, il Festival ospiterà la Banda giovanile di Ferentino e la Junior orchestra, cui seguirà il 30 giugno una serata dedicata al pianoforte, con un concerto tutto al femminile. Il 1° luglio sarà di scena L’Arpa, regina degli strumenti a corda, ultimo appuntamento della musica da camera, seguito il 2 dalla piece teatrale Ricomincio da Clam che la regista Beatrice Mancini ha volutod edicare a suo pare, l’avv. Claudio Mancini. Il Festival sarà concluso domenica 3 luglio dall’Amaseno harmony show band. Tutti i concerti in Piazza avranno inizio alle ore 21,30. Il Festival gode del patrocinio della Regione Lazio, della Provincia di Frosinone, dei Comuni di Ceccano, Amaseno e Ferentino.

COMUNICATO STAMPA

