Ceccano entra ufficialmente nel mondo dell’orienteering

Prende il via il progetto per la realizzazione della Mappa ufficiale di Orienteering del Centro Storico che oggi è stato formalmente deliberato dall’Amministrazione comunale. Sarà uno strumento sportivo e didattico di valorizzazione urbana che trasformerà vicoli, scale e piazze in un circuito a cielo aperto, accessibile a studenti, famiglie, atleti, associazioni e cittadini.

Non si tratterà di una semplice cartina turistica o di “una mappa in più”, ma di una mappa sportiva tecnica, progettata per attività strutturate e continuative: allenamenti, percorsi guidati, giornate con le scuole, eventi cittadini e appuntamenti sportivi ufficiali.

Il progetto punta a coniugare sport, educazione, inclusione e sviluppo del territorio, offrendo uno strumento capace di generare benefici su più livelli. L’orienteering, infatti, non allena solo il movimento, ma anche le competenze cognitive e sociali: autonomia e attenzione, problem solving e gestione del tempo, orientamento e capacità decisionale. Tutto attraverso un’attività all’aperto, inclusiva e replicabile, adatta a tutte le età e ai diversi livelli di preparazione.

Un ruolo centrale sarà svolto dalle scuole. Con una mappa ufficiale, il Centro Storico diventerà una vera e propria “palestra didattica” urbana, utilizzabile durante l’anno scolastico per: progetti con le classi, percorsi educativi sul territorio, attività replicabili e misurabili, utili anche per l’educazione civica e la conoscenza del patrimonio culturale locale.

Dal punto di vista sportivo e promozionale, la mappa consentirà a Ceccano di rientrare nei circuiti ufficiali di orienteering, a partire dal Campionato Regionale, rendendo la città idonea anche per attività e iniziative del circuito nazionale. Questo permetterà di riportare sul territorio appuntamenti, allenamenti e momenti di visibilità sportiva.

Lo sguardo è già rivolto al futuro: nel 2027, in concomitanza con competizioni di rilievo come la Coppa Italia e il Campionato Italiano Staffetta nell’area di Santa Serena, Ceccano potrà proporsi come punto di riferimento per circuiti di allenamento e accoglienza di atleti provenienti da tutta Italia.

Un’opportunità che avrà ricadute anche sul tessuto economico locale, coinvolgendo ristoratori, albergatori, commercianti e attività del territorio, e rafforzando il legame tra sport, turismo e valorizzazione del patrimonio culturale del Centro Storico, grazie a una mappa che sarà utilizzata anche come strumento di conoscenza e promozione dei luoghi, della storia e delle identità culturali della città.

COMUNICATO STAMPA