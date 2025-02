Ceccano e il Carnevale, la città di Pulcinella

Anche quest’anno Ceccano avrà il suo Carnevale, per la gioia di grandi e di piccini. Domenica 2 marzo si svolgerà una festa di carnevale “organizzata dalla città di Ceccano” con un programma molto articolato, con carri allegorici, dj set, premi, contest fotografico, gastronomia, etc. all’apparenza anche più ricco come programma di quello dello scorso anno e dei precedenti. Chissà se mascherati potremo riconoscere i tanti che hanno preso parte all’ultima amministrazione comunale e che non hanno più parlato, espresso giudizi sulla loro esperienza politica e sui noti fatti che a ottobre hanno interessato la nostra città. L’organizzazione è stata affidata all’Associazione VIVA (la stessa che la ha organizzata negli ultimi anni). In un momento nel quale, dopo la tempesta giudiziaria che ha travolto Ceccano, nel bilancio di previsione si assiste a tagli su diritto allo studio, cultura e politiche sociali. Purtroppo nemmeno il Commissario Prefettizio è riuscito a reperire i fondi per gli scuolabus, eppure ci si è prodigati per garantire lo svolgimento dei festeggiamenti per il carnevale, ci auguriamo senza il coinvolgimento di nessuno direttamente impegnato nell’imminente campagna elettorale per le amministrative. Anche oggi, come faceva l’ultima amministrazione comunale, si dice che non ci sono le risorse economiche per garantire alcuni servizi (da quelli cimiteriali agli scuolabus, dalla sistemazione dei parchi alla cura del manto e della segnaletica stradale, solo per fare alcuni esempi). La mancanza di trasparenza e partecipazione è la gramde assente, nelle decisioni che riguardano la città come nel dibattito pubblico. Eppure, ci sono delle questioni importanti che andrebbero fatte conoscere ai cittadini ma che non risultano essere state comunicate. Ci saranno delle spese per il Comune? A che condizioni economiche l’organizzazione del carnevale è stata “appaltata” a una associazione? Con che modalità è stata effettuata l’assegnazione dell’organizzazione del carnevale? Come sono stati selezionati gli stand gastronomici e dei gadget? Il Comune ne avrà un ritorno economico almeno per l’affitto del suolo pubblico? Ci sono state delle sottoscrizioni da parte dei commercianti, fatte in maniera libera e volontaria? Verranno pagati degli straordinari per il servizio di polizia locale, e a carico di chi saranno? Chi si occuperà della pulizia straordinaria delle strade? Quanto avrebbe bisogno di trasparenza, legalità e partecipazione la città fabraterna. Quanto avrebbe bisogno di un assessore alla trasparenza. Quanto avrebbe bisogno di capacità di ascolto, dialogo e coinvolgimento diretto dei cittadini. Noi di Ceccano2030 siamo impegnati da tempo nel costruire una proposta seria, concreta, trasparente, partecipativa ed efficace per un’altra città possibile, quella che i cittadini vogliono vivere nel futuro: se vuoi che Ceccano cambi, cambiala insieme a noi! Il tempo per dare vita a un’idea alternativa di città è oggi, il futuro di Ceccano comincia adesso: uniti si può!

COMUNICATO STAMPA CECCANO2030

