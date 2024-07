Ceccano, due Festival e due marching band, Amaseno e una di El Salvador, sabato 6 in Piazza 25 Luglio

Due marching band per due Festival, un contesto internazionale per Ceccano che si fa conoscere nel mondo, aprendo mura e confini: è il messaggio della serata finale che vede accomunati il Festival Francesco Alviti e il Dieciminuti Film Festival che concluderanno le attuali edizioni sabato 6 luglio in Piazza a Ceccano, ore 21,30. Saranno di scena un complesso bandistico salvadoregno, la Boinas Verdes Marching Band di San Salvador, insieme all’Amaseno Harmony Show Band, diretta da Natalino Como. Saranno più di 100 musicisti che, naturalmente, non entrano in Piazza S. Giovanni e perciò il luogo del concerto di sabato sarà Piazza 25 luglio all’incrocio con via Roma. Insieme a loro, ci saranno i cineasti vincitori del Dieciminuti film festival che quest’anno si è svolto alle Fornaci a Frosinone. Una serata internazionale dunque che conclude degnamente le due manifestazioni di più alta qualificazione che Ceccano offre al territorio, grazie all’impegno delle associazioni che le organizzano. Appuntamento dunque in Piazza, a Ceccano, sabato 6 luglio, alle ore 21,30.

COMUNICATO STAMPA