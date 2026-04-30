Ceccano, doppio evento in biblioteca: “Narrazioni. Il Festival” e “100 anni di Dario Fo”

Giovedì 30 aprile la biblioteca “De Sanctis” ospiterà un doppio appuntamento patrocinato dal Comune: la presentazione del libro “Asante Sana, Mama” e la proiezione di “Mistero Buffo”.

Doppio evento fissato per giovedì 30 aprile nella biblioteca comunale “Filippo Maria De Sanctis” di Ceccano. Alle ore 18, si terrà la seconda tappa di “Narrazioni. Il Festival” con la presentazione del libro “Asante Sana, Mama” alla presenza dell’autrice Laura Efrikian. Alle 20.30, poi, la proiezione dell’opera teatrale “Mistero Buffo”, a cent’anni dalla nascita da Dario Fo, anticipata da un’introduzione di Amedeo Di Sora.

Narrazioni. Il Festival – Laura Efrikian, “Asante Sana, Mama”

Dopo il grande avvio con Luca Trapanese, “Narrazioni. Il Festival” prosegue con Laura Efrikian e “Asante Sana, Mama”. Attrice, autrice e volto amatissimo della televisione italiana, Efrikian porta in biblioteca un libro nato dal suo rapporto profondo con l’Africa.

È il racconto di una vita che cambia direzione attraverso l’incontro con comunità lontane, con bisogni concreti, con una umanità capace di lasciare il segno. Questo appuntamento conferma il senso di “Narrazioni”: portare nella biblioteca comunale storie capaci di aprire sguardi nuovi e costruire occasioni di confronto con la città.

Il festival nasce dal ciclo avviato nell’autunno 2025 e, in occasione de “Il Maggio dei Libri”, entra nel programma della campagna nazionale promossa dal “Centro per il libro e la lettura”, rafforzando il percorso di Ceccano come “Città che legge”.

“Mistero Buffo – 100 anni di Dario Fo” con Amedeo Di Sora

Una serata speciale dedicata a Dario Fo, uno dei grandi maestri del teatro italiano, omaggiato con la proiezione di “Mistero Buffo” nel centenario della sua nascita. Un’opera potente che attraversa il tempo con la sua forza espressiva e con uno sguardo sempre attento alla realtà.

Ad aprire l’incontro sarà Amedeo di Sora, regista, attore e scrittore, con un’introduzione pensata per accompagnare il pubblico dentro il valore artistico e civile di questo lavoro.

Dario Fo ha cambiato il modo di raccontare il teatro, portandolo tra le persone e restituendogli una voce libera, capace di parlare a tutti. Tornare oggi su “Mistero Buffo” significa entrare in quella forza viva che ancora sa sorprendere e coinvolgere.