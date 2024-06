Ceccano, dopo 5 secoli torna nella Collegiata il manoscritto degli Annales Ceccanenses

Un colpo di fortuna? Una buona rete di amicizie nel campo della ricerca storico artistica? Sia come sia, è tornato a Ceccano, nel luogo dove è stato trascritto, una copia, probabilmente la più antica, degli Annales Ceccanensis, il chronicon duecentesco che la famiglia dei De Ceccano aveva fatto compilare per esaltare la sua grandezza. Era praticamente l’attestazione della loro nobiltà: il chronicon riporta gli eventi accaduti nel mondo sin dalla nascita di Cristo, fino al 1218. Più della metà del suo testo riguarda la famiglia de Ceccano e il loro ruolo di protagonisti nella storia del mondo nei secoli XII e XIII. Il volume manoscritto era in possesso di un antiquario, da cui è stato regolarmente acquistato grazie al Festival Francesco Alviti, i cui Amici, che lo sostengono in tutto e per tutto, hanno deciso di regalare il bellissimo codice del 1500 alla chiesa collegiata di S. Giovanni Battista, dove, molto probabilmente, il testo era stato redatto. Tutto è avvenuto grazie all’Associazione Cultores Artium che ha curato i contatti con l’antiquario, verificato l’autenticità del manoscritto, studiato il codice, con gli interventi dell’arch. Vincenzo Angeletti Latini e del dott. Matteo Limongi, storico, specializzato nello studio delle fonti documentarie. Il Chronicon è il documento più importante della storia di Ceccano e non solo. Tradotto in tutte le lingue del mondo, è fondamentale per conoscere la storia dei secoli XII e XII. Ora è tornato nel luogo dove è stato pensato e scritto. Ne è stata fatta una scansione che potete trovare qui Chronica di Ceccano . Il ritorno del manoscritto a S. Giovanni è un fatto di grande importanza per la storia della Città di Ceccano. L’Associazione Cultores Artium sta progettando tutta una serie di manifestazioni per farlo conoscere al vasto pubblico.