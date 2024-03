Ceccano, “Donne al centro” convegno organizzato dall’Associazione “Gli cuncun”- Centro anziani

Donne al centro. E’ stato questo il titolo del convegno sulla condizione femminile organizzato dall’Associazione “Gli cuncun”-Centro anziani di Ceccano in collaborazione con la Rete di Associazioni coordinata dalla Pro-Loco.

Il dottor Massimo Crocca, psicologo clinico, ospite del convegno ha affrontato diversi argomenti riguardo il vero ruolo della donna nel nostro vivere quotidiano, sul sia l’importante la comunicazione tra le generazioni, il ruolo dei genitori e dei nonni nell’educazione di un adolescente

Tante sono state le domande rivoltegli come si educa un ‘adolescente al rispetto dell’altroc sesso , come deve essere la comunicazione in famiglia ,quali sono le gli aspetti fondamentali che concorrono alla formazione di un uomo o di una donna.

E”intervenuta poi la personal training Annalisa Ciotoli che ha illustrato delle semplici tecniche di difesa personale da usare in caso di pericolo.Il convegno si e concluso con la lettura di una poesia di Madre Teresa di Calcutta e un piccolo stralcio del racconto di Martina e Domenico Malizia :la caletta di Molly dedicata alle donne che amano e che ameranno.

Il Presidente Nicolino Ciotoli ha voluto premiare con le tre cuoche storiche del Centro Anziani: Maria Antonia Di Vico,Caterina Maura e Camilla Zolli.

Ha concluso la serata il saluto del vicesindaco Federica Aceto e un ricco apericena offerto da tutti gli amici del Centro Anziani. Il Centro ha già concordato un altro appuntamento di formazione con il dott. Massimo Crocca che riguarderà l’educazione affettiva dei giovani adolescenti che passa anche attraverso il ruolo dei nonni.

