Ceccano – Domenica la manifestazione per la legalità

Ci avevano pronosticato vita breve ed invece siamo ancora qua, per giunta in buona compagnia, insieme ai cittadini che credono che la legalità sia un valore da difendere e che hanno raccolto il nostro invito a manifestare domenica 3 novembre.Avevano sostenuto che il nostro impegno civico non fosse sincero, perché finalizzato solo alla Candidatura. Non ci candideremo e chiediamo peraltro ai Cittadini, ai gruppi, alle Associazioni di aderire alla Manifestazione senza bandiere di partito, ma soltanto con striscioni che richiamino alla legalità.Dopo l’ incontro pubblico di domenica – molto partecipato – e il sit in di lunedì 28, abbiamo assistito alle dimissioni della Giunta Caligiore. Ora vogliamo riappropriarci della Politica nel senso più nobile del termine: la buona Amministrazione della Vita Pubblica.L’ appuntamento di domenica sarà solo l’ inizio di un percorso che vogliamo intraprendere con i nostri concittadini. La Manifestazione partirà da Piazzale Peppino Impastato, Domenica 3 novembre alle ore 18,30, e in modo pacato si snoderà per il centro storico passando per via Magenta, Il Monumento ai Caduti in Piazza 25 Luglio, fino a Piazza Municipio, sotto Palazzo Antonelli, dove ci ritroveremo per condividere un momento con tutti i cittadini che vorranno prendere la parola.I cittadini di Ceccano e di tutta la Provincia di Frosinone sono invitati a partecipare.

Il Comitato Centro Storico Ceccano