Ceccano: domenica 8 Giugno incontro con Claudia Koll da Sinestesia

Per il festival Francesco Alviti domenica 8 Giugno alle ore 18.00 a Ceccano presso il caffè letterario Sinestesia si terrà la presentazione del libro di Claudia Koll “Qualcosa di Me – Dialogo con un’amica” edito da Tau editrice.

In occasione del Giubileo 2025 – e a venticinque anni dalla sua conversione – Claudia Koll ha aperto le porte del suo mondo attraverso un testo nato da un’amicizia profonda, che ha permesso un dialogo sincero, a volte complesso, mai banale sulle passioni e gli interessi più profondi dell’attrice romana, permettendo al lettore di conoscere Claudia Koll in modo nuovo e sorprendente.

Claudia Koll (1965), attrice di teatro, cinema, televisione e regista. Come insegnante e counsellor professionista, ha approfondito le connessioni fra Pastoral Counselling-Gestalt Therapy e l’arte, che l’hanno confermata in un percorso umano e artistico che desidera un benessere autentico e unitario per tutti coloro che si rivolgono a lei. Nel 2005 ha fondato l’Associazione Le Opere del Padre, di cui è presidente. L’Associazione si occupa di evangelizzazione e di progetti di solidarietà in Italia, Africa e anche in altri paesi del mondo.

Con l’autrice dialogherà il prof. Pietro Alviti mentre Diego Protani porterà i saluti della rete delle associazioni di Ceccano.