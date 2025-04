Ceccano: Domenica 27 Aprile Sandro Ghiani ospite da Sinestesia

Si svolgerà da Sinestesia domenica 27 Aprile alle ore 17 la presentazione del libro Pane e Zucchero di Rosa Castrogiovanni e Sandro Ghiani.In “Pane e Zucchero“, gli autori Sandro Ghiani e Rosa Castrogiovanni, rapiscono il lettore in un viaggio letterario basato sulle vicende giovanili dello stesso Ghiani, dall’infanzia in una piccola frazione della Sardegna degli anni ’50, per proseguire fino all’esperienza nelle fabbriche del Piemonte e l’approdo nella Città di Roma, dove prende il via la carriera nel mondo del cinema italiano. Un ritorno alle radici, alle motivazioni personali più profonde quasi perse nel tempo, una rielaborazione di vissuti, sicuramente emozionante ma anche momenti di grande riflessione.Sandro Ghiani è nato a Carbonia, nel sud-ovest della Sardegna; ha compiuto i suoi studi in seminario, nell’Istituto di Don Orione a Tortona, dove, con i primi spettacoli a livello amatoriale, ha scoperto la sua passione per la recitazione. Ha lavorato per il cinema, per la televisione, per la radio e per il teatro. Ha avuto anche esperienze come doppiatore per il cinema e la televisione. Caratterista particolarmente attivo negli anni ottanta, i suoi ruoli più noti sono quelli del poliziotto sardo ingenuo in numerosi film a fianco di Lino Banfi, Diego Abatantuono, Adriano Celentano, Carlo Verdone, Renato Pozzetto, Jerry Calà e altri ancora. Modera l’incontro lo scrittore Diego Protani .

Correlati