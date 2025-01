Ceccano: Domenica 26 Gennaio Presentazione del libro di Lara Schaffler

Domenica 26 gennaio alle ore 17.30 presso il Caffè Letterario Sinestesia a Ceccano, Lara Schaffler presenterà il suo libro Il taccuino della memoria edito da Controluna.

Il Taccuino è una raccolta in versi la cui metrica è scandita dai passi percorsi quotidianamente dall’autrice. Si può dire che sia un libro da leggere camminando, così come è stato scritto camminando.

Il centro è appunto la memoria che nasce individuale, ma che, affidata alle pagine scritte, diventa collettiva. Chiunque può più o meno riconoscersi o trovare affinità con il proprio vissuto. Si va dall’individualità alla collettività. La memoria non è un mero esercizio mnemonico, ma è un riportare alla luce esperienze ed emozioni del passato per scoprire quanto siano attuali ancora oggi. La memoria mette in evidenza i punti di comunanza fra le persone e per questo traghetta fuori dall’isolamento per ritrovarsi in una dimensione collettiva.

Alla presentazione, insieme all’autrice, interverranno il giornalista Pietro Alviti ed il critico letterario Rino Caputo. Caputo è professore ordinario di Letteratura italiana nella Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Roma “Tor Vergata”. Ha pubblicato saggi e volumi su Dante, Petrarca, Manzoni e il primo romanticismo italiano, su Pirandello e sulla critica letteraria italiana e nordamericana contemporanea. Membro dell’Arcadia e della Dante Society of America, ha svolto lezioni e seminari, oltre che in vari atenei italiani, in molte università europee e nordamericane dove, in particolare, è stato per alcuni anni “Visiting Professor” di Letteratura italiana e Critica letteraria internazionale. È condirettore di «Dante. International Journal of Dante Studies» e direttore della rivista internazionale «Pirandelliana». Dal novembre del 2007 è preside della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Roma “Tor Vergata” e dall’ottobre 2010 è presidente della Conferenza Nazionale dei Presidi delle Facoltà di Lettere e Filosofia delle Università italiane.

La pianista Ludovica Talocco arricchirà l’evento con momenti musicali di grande qualità.

L’incontro è sostenuto dalla rete delle associazioni di Ceccano.