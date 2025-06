Ceccano: Domenica 22 Luglio Nichi Vendola presenta il suo libro “Sacro Queer”

Domenica 22 Luglio alle ore 17:30 a Ceccano presso il caffè letterario Sinestesia si terrà la presentazione del libro di Nichi Vendola “Sacro Queer” edito da Manni Editori.

Questa raccolta di versi è un itinerario della ragione e delle passioni che ha il suo orizzonte nel bisogno di fraternità, nel riconoscimento della ricchezza della diversità, nell’urgenza politica della lotta per l’eguaglianza. Un cammino che aiuta a ritrovare sé stessi e la propria identità nella consapevolezza di un comune destino dell’umanità.

Se accoglienza, ascolto, solidarietà sono parole che non hanno diritto d’asilo nel contesto del potere, che si ritraggono e si spengono nella spirale di una storia che sembra andare al contrario, lo spazio poetico tenta un affondo nel loro significato e valore, partendo dalla prima domanda che interroga l’umano e la sua responsabilità: dov’è mio fratello?

Come in una preghiera corale, Nichi Vendola dice di sé e dei suoi “scomodi” compagni di viaggio, della sua fede abbracciata al mondo, degli affetti e dei dolori che lo hanno segnato. E ci restituisce un’esistenza senza pregiudizi. La ricerca della risposta a quella prima domanda diventa una pietra d’inciampo in ogni poesia, e la parola queer una dichiarazione di guerra a tutte le guerre.

Vendola È nato nel 1958, è cresciuto a Terlizzi (Bari). Fin da giovanissimo ha militato nelle file del Pci. Deputato del Parlamento italiano con Rifondazione Comunista dal 1992 al 2005, è stato vicepresidente della Commissione parlamentare Antimafia. Dal 2005 al 2015 è stato Presidente della Regione Puglia. Interverrà il sindaco di Ceccano Andrea Querqui e l’evento sarà moderato dallo scrittore Diego Protani.