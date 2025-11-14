Si svolgerà Questa domenica 16 novembre, alle ore 11 presso l’ex cartiera Savoni un evento in memoria di Oriano Pizzuti, una personalità da sempre impegnata per le battaglie a tutela dell’ambiente molto amata dalla cittadina Fabraterna. Oriano Pizzuti è stato dirigente del Pci provinciale e uno dei fondatori di Legambiente a Frosinone.
Anche L’Amministrazione comunale ne ricorda l’innovativa dedizione e invita la cittadinanza a partecipare.
Ceccano: Domenica 16 Novembre evento in memoria di Oriano Pizzuti
