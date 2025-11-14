Ceccano: Domenica 16 Novembre evento in memoria di Oriano Pizzuti

Si  svolgerà Questa domenica  16 novembre, alle ore 11  presso l’ex cartiera Savoni  un evento in memoria di Oriano Pizzuti, una personalità da sempre impegnata per le battaglie a tutela dell’ambiente molto amata dalla cittadina Fabraterna. Oriano Pizzuti è stato dirigente del Pci provinciale e uno dei fondatori di Legambiente a Frosinone.
Anche L’Amministrazione comunale ne ricorda l’innovativa dedizione e invita la cittadinanza a partecipare.

