Ceccano: Domenica 14 Dicembre Franco Oppini e Ada Alberti da Sinestesia

Grande incontro nel caffè letterario Sinestesia di Ceccano. Domenica 14 dicembre alle ore 17 saranno ospiti Franco Oppini e Ada Alberti.

Franco Oppini con Paolo Silvestrini presenterà il libro Chiedile chi erano i Gatti di vicolo miracoli La vera storia dei Gatti di Vicolo Miracoli, della Verona beat, del Derby di Milano. Tutto raccontato da Franco Oppini e dai suoi amici: Ninì Salerno, Jerry Calà, Umberto Smaila, Gianandrea Gazzola, Spray Mallaby, Ada Alberti, Alba Parietti, Diego Abatantuono e Carlo Verdone. Un libro documento che aiuterà anche le nuove generazioni, da qui il titolo parafrasato da una famosa canzone degli Stadio, a conoscere una storia piene di facce e soprattutto di grandi personaggi che hanno fatto la storia del Cabaret e subito dopo della tv e del cinema italiano. Un libro definitivo su quegli anni irrivedibili.

Ada Alberti invece presenterà il suo nuovo libro ” Sesso e amore dei 12 segni zodiacali”. Ogni segno zodiacale ha i suoi punti deboli; conoscendoli e sfruttandoli a dovere si possono ottenere risultati insperati: magari sfiorando zone erogene particolarmente sensibili, sussurrando parole appropriate che colpiscono nel “segno” e – perché no? – organizzando serate-trappola, con i consigli delle stelle, per imbrigliare in una ragnatela di passioni la vittima predestinata.

L’incontro è moderato dallo scrittore Diego Protani e interverranno con gli autori i critici cinematografici Gerry Guida e Desirée Massaroni.