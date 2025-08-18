Ceccano, domani si riunisce la Terza Commissione: sul tavolo Vicepresidenza e Biblioteca

Di Augusto D’Ambrogio.

Ceccano – Dopo la fase di insediamento, non priva di polemiche per i ritardi accumulati, entra nel vivo l’attività delle commissioni consiliari permanenti. La prima a riunirsi sarà la Terza Commissione, competente in materia di sport, turismo, spettacolo e cultura.

La presidente Cristina Micheli, che ricopre anche la carica di vicepresidente del Consiglio comunale e delegata a Sanità, Turismo e Monitoraggio degli Obiettivi Programmatici, ha convocato la seduta per domani alle 15.30.

All’ordine del giorno figurano due punti principali:

Nomina del vicepresidente della Commissione , incarico che – secondo l’impegno assunto dalla maggioranza – dovrebbe essere affidato a un esponente dell’opposizione;

Aggiornamento del regolamento della Carta di Servizi della Biblioteca Comunale "De Sanctis", passaggio considerato decisivo per avviare un percorso di modernizzazione e rilancio dell'istituzione culturale.

In una nota congiunta, l’assessore alla Cultura Alessandro Ciotoli e la presidente Cristina Micheli hanno sottolineato come l’Amministrazione intenda riportare la biblioteca “al centro delle politiche culturali della città”, rendendola un luogo di riferimento per la comunità e per la partecipazione popolare agli eventi.