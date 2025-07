Ceccano, “Diversa… mente in Campo”: soddisfazione dell’amministrazione comunale

L’Amministrazione Comunale di Ceccano esprime grande soddisfazione per la riuscita della manifestazione “Diversa… mente in Campo”, svoltasi presso il Parco di Castel Sindici in collaborazione con la Bocciofila Badia e rivolta agli ospiti del Villaggio dell’Amicizia.

L’iniziativa, incentrata sul gioco delle bocce (Petanque), ha rappresentato un momento di forte valore umano, sportivo e sociale. Un’occasione per promuovere inclusione, partecipazione attiva e condivisione, mettendo al centro le persone e i valori della comunità.

A rappresentare l’Amministrazione erano presenti il Sindaco Andrea Querqui, il Vicesindaco Mariangela De Santis e l’Assessore Francesco Ruggiero, che hanno voluto manifestare con la loro presenza il pieno sostegno a realtà come il Villaggio dell’Amicizia e la Bocciofila Badia.

Un ringraziamento particolare va ad Antonio Del Brocco, per il suo costante impegno nel volontariato e nella promozione dell’attività bocciofila sul nostro territorio. Grazie al suo lavoro e alla dedizione dell’intero gruppo, la Bocciofila Badia si conferma un presidio sociale prezioso per la città.

Eventi come questo rafforzano il senso di appartenenza e testimoniano come lo sport, anche nelle sue forme più semplici possa diventare strumento concreto di integrazione e benessere collettivo.

L’Amministrazione Comunale di Ceccano