Ceccano, disservizio idrico: il Comune chiede un indennizzo per i cittadini

«Il Comune di Ceccano richiederà ad Acea Ato 5 il riconoscimento di un indennizzo per i cittadini a fronte dei disservizi registrati nelle giornate del 22 e 23 aprile. Saranno valutati ulteriori atti nei confronti del gestore idrico.
L’ultimo aggiornamento di Acea Ato 5 prevede il completo ripristino della fornitura di acqua nella città di Ceccano a partire dalle ore 20. L’Amministrazione comunale sta sollecitando il gestore sin dalla serata di ieri, mercoledì 22 aprile, quando si attendeva la fine della sospensione idrica dovuta a programmati lavori di potenziamento della rete, purtroppo andati incontro a imprevisti e ritardi.
Dalle ore 12 di oggi, giovedì 23 aprile, è stato attivato il servizio sostitutivo con un’autobotte nel piazzale Bachelet (ex Pretura). Un altro mezzo per l’approvvigionamento, a seguire, verrà installato nel piazzale Europa (ex Corpettino). Continueremo a interfacciarci con il gestore e tenere aggiornata la nostra Comunità, che il Comune vuole tutelare in ogni modo» .
Il Sindaco, Andrea Querqui