Ceccano, discarica abusiva nel sottopasso ASI: azienda sanzionata e costretta alla bonifica. Intensificati i controlli sul territorio

Il Comando di Polizia Locale fabraterno ha individuato un’azienda non di Ceccano che ha riversato i propri rifiuti, creando una discarica abusiva, in un sottopasso della strada ASI. La Ditta è stata sanzionata e ha provveduto a bonificare l’area.

Negli ultimi giorni sono state inflitte sanzioni a cittadini sorpresi ad abbandonare rifiuti lungo strade cittadine.

Il delegato all’ambiente Colombo Massa, nel ringraziare ed esprimere soddisfazione per i risultati raggiunti, dichiara che prossimamente verrà indetta una riunione con i Carabinieri Forestali e la Polizia Locale, al fine di intensificare maggiormente i controlli sul territorio per arginare un malcostume abbastanza diffuso.

Al riguardo si fa presente che la Legge 137/2023 ha inasprito le sanzioni per l’abbandono di rifiuti, in particolar modo per quelli considerati pericolosi.

Si fa presente, altresì, che contestualmente si stanno intensificando anche i controlli inerenti l’Ordinanza sindacale che impone ai proprietari terrieri di provvedere alla manutenzione, al taglio delle siepi, rami e vegetazione incolta che si protendono su strade e marciapiedi pubblici.

La mancata osservanza dell’ordinanza comporterà sanzioni amministrative.