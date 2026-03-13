Ceccano dice NO: incontro pubblico sul referendum costituzionale il 16 marzo

Ceccano ospiterà un ulteriore ed importante momento di confronto pubblico sul referendum costituzionale, sempre organizzato dal comitato cittadino a sostegno del NO.

Lunedì 16 marzo alle ore 18, presso il Civico 18 Location Food in Piazza Berardi, si terrà l’iniziativa dal titolo “Referendum costituzionale – Ceccano dice NO”, un incontro aperto alla cittadinanza per discutere nel merito delle ragioni contrarie alla riforma Nordio-Meloni.

L’evento vedrà la partecipazione di esponenti politici, istituzionali e del mondo sindacale che interverranno per approfondire i contenuti del referendum e le possibili conseguenze sul funzionamento delle istituzioni democratiche.

Dopo i saluti iniziali di Emanuela Piroli (Direzione Provinciale PD), Giuseppe Santodonato (Movimento 5 Stelle Ceccano), Colombo Massa (AVS Ceccano) e Luigi Mingarelli (PRC Ceccano), prenderanno la parola:

Susanna Camusso, senatrice del Partito Democratico

Ilaria Fontana, deputata del Movimento 5 Stelle

Filiberto Zaratti, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra

Giuseppe Massafra, segretario generale CGIL Frosinone-Latina

Giovanni Russo Spena, costituzionalista

L’incontro sarà moderato dalla giornalista Aurora Compagnone.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire ai cittadini un secondo spazio di informazione e dibattito pubblico, in cui approfondire le ragioni del NO e riflettere sul valore della Costituzione e sulla difesa degli equilibri democratici del Paese.

La partecipazione è libera e aperta a tutta la cittadinanza.

Comitato per il NO Ceccano