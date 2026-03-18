Ceccano dice NO: grande partecipazione e confronto di qualità verso il referendum costituzionale

Una partecipazione straordinaria, una sala piena e un confronto politico di grande qualità. L’iniziativa “Ceccano dice NO”, dedicata al referendum costituzionale e tenutasi lunedì 16 marzo presso il Civico 18 in Piazza Berardi, ha registrato una straordinaria ed attenta presenza di cittadini, amministratori e rappresentanti delle forze politiche e sociali del territorio.

L’incontro, promosso dal comitato cittadini per il NO, ha rappresentato un secondo momento di approfondimento e partecipazione democratica. Al tavolo dei relatori si sono alternati interventi autorevoli che hanno analizzato le ragioni del NO e l’importanza di difendere i principi della Costituzione, il ruolo del Parlamento e gli equilibri democratici tra i poteri dello Stato.

A portare il proprio contributo al dibattito sono stati i rappresentanti locali Emanuela Piroli, Giuseppe Santodonato, Colombo Massa, Luigi Mingarelli e il Sindaco Andrea Querqui. Per gli interventi politici presenti la senatrice Susanna Camusso (PD), la deputata Ilaria Fontana (M5S), il deputato Filiberto Zaratti (AVS), il segretario generale CGIL Frosinone–Latina Giuseppe Massafra e il costituzionalista del PRC Giovanni Russo Spena. A moderare il confronto la giornalista Aurora Compagnone.

L’ampia partecipazione dimostra come anche a Ceccano ci sia una forte attenzione verso i temi costituzionali e la qualità della democrazia. L’iniziativa ha rappresentato un momento di unità e confronto tra diverse sensibilità politiche e associative, tutte accomunate dalla volontà di difendere i valori della Costituzione.

Ringraziamo tutti i relatori, le forze politiche e sindacali e soprattutto i tanti cittadini che hanno partecipato con interesse e passione, contribuendo al successo di una serata importante per la vita democratica della città.

Il percorso di informazione e mobilitazione continuerà anche nei prossimi giorni, per una corsa decisiva verso il voto di domenica 22 e lunedì 23 marzo. Con un NO difendiamo la nostra Costituzione, nata dalla Resistenza.

Comitato per il NO Ceccano