Ceccano, debutta il Trofeo San Giovanni con il ciclismo su strada

Domenica 2 agosto 2026 la prima edizione della manifestazione sportiva organizzata dal Racing Cycling Team e patrocinata dal Comune di Ceccano.

Domenica 2 agosto 2026 Ceccano ospiterà la prima edizione del “Trofeo San Giovanni”, gara ciclistica su strada dedicata sia alle categorie giovanili degli esordienti e degli allievi, sia agli amatori master. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Ceccano, è organizzata dall’ASD Racing Cycling Team, conosciuta sportivamente come “Unitec X Ryoku”, in collaborazione con la Federazione Ciclistica Italiana.

Piazza 25 Luglio sarà il cuore pulsante della manifestazione e punto di ritrovo di tutte le gare in programma. Per garantire la sicurezza di atleti e pubblico, le prove si disputeranno su un circuito cittadino pianeggiante di 5 km, chiuso al traffico per l’intera giornata.

«Lo scopo principale dell’iniziativa – dichiara Giuseppe Carcasole, presidente della società organizzatrice, nato e cresciuto proprio a Ceccano – è riportare il ciclismo nel cuore della città fabraterna dopo tanti anni di assenza, unendo la passione per il ciclismo agonistico amatoriale a quella per il ciclismo giovanile, che nelle nostre zone fa purtroppo fatica ad emergere anche per mancanza di gare. La manifestazione ha così un duplice obiettivo: sostenere il ciclismo giovanile e regalare una bella giornata di sport a chi lo pratica per pura passione e hobby».

La giornata si aprirà alle ore 8:30 con la “Gara Amatoriale”, 68 chilometri validi per il Campionato Provinciale su 14 giri del circuito cittadino. Alle 10:30 sarà la volta della “Gara Esordienti M/F”, una challenge di 35 chilometri dedicata alle categorie giovanili, mentre alle 12 la mattinata si chiuderà con la “Gara Allievi M/F”, 62 km di competizione conclusiva.

Le iscrizioni sono riservate ai tesserati e si effettuano tramite il sistema federale Fattore K della FCI. Le premiazioni si terranno in Piazza 25 Luglio al termine delle gare, con premi per i primi tre classificati di ogni categoria, da Elite a Master, oltre a riconoscimenti speciali per i primi assoluti. Per tutta la durata dell’evento, in piazza sarà attiva un’area ristoro pensata per atleti, famiglie e cittadini.

Il sindaco, Andrea Querqui, e l’assessore Francesco Ruggiero, delegato allo Sport, si dicono «felici di patrocinare questa prima edizione del Trofeo San Giovanni, un evento che riporta il grande ciclismo nel cuore di Ceccano. Ringraziamo l’ASD Unitec X Ryoku per l’impegno con cui ha costruito questa manifestazione, capace di unire ciclismo giovanile e amatoriale in un’unica giornata di sport».