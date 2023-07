Ceccano – De Santis, Di Pofi, Querqui e Piroli: ” L’amministrazione Caligiore, approssimazione nella gestione cittadina”

Prendiamo atto del fatto che, a fronte delle segnalazioni effettuate dalla minoranza consiliare e del dissenso manifestato da parte della cittadinanza, l’amministrazione Caligiore abbia ritenuto di dover approvare una variante al progetto di riqualificazione del Centro Storico, con particolare riferimento a Piazza Mancini.

Le lastre di basalto prenderanno il posto degli attuali sampietrini di porfido e del “medievale” asfalto stampato originariamente programmato. Il progetto migliorativo pare essere stato adottato per garantire una maggiore sostenibilità ambientale dell’opera attraverso l’utilizzo di materiali che rispettino al massimo le caratteristiche e tipicità del luogo.

Quindi, per deduzione, l’amministrazione ha finalmente realizzato che l’asfalto stampato non è un materiale che rispetta al massimo le caratteristiche e tipicità di un centro medievale; se ne avesse preso coscienza prima, probabilmente, avremmo potuto evitare la distruzione storica di Piazza Municipio e di Piazza XXV Luglio.

Tale determinazione conferma l’approssimazione con cui si amministra la nostra città, considerato che interventi in pieno centro storico dovrebbero essere oggetto di uno studio approfondito proprio al fine di garantire la conservazione dei caratteri originari. Ovviamente il progetto migliorativo, al pari del precedente, non è stato discusso in alcuna commissione ma valutato unilateralmente dalla maggioranza, come da ‘protocollo’ amministrativo, mentre nessun riscontro, ad oggi, è seguito alla richiesta di convocazione delle commissioni competenti avanzata dai consiglieri di minoranza.

Rimanendo fermamente convinti del fatto che sarebbe stato saggio procedere alla sistemazione e recupero della pavimentazione attualmente in essere, ci rasserena almeno l’idea che, nelle adiacenze del Castello dei Conti, non verrà colato lo stesso materiale utilizzato la pavimentazione dei parcheggi antistanti i centri commerciali.

Comunicato stampa Consiglieri De Santis, Di Pofi, Querqui e Piroli