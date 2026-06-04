Ceccano, Danilo Grossi presenta il suo disco da Sinestesia sabato 6 Giugno

Si svolgerà presso il caffè letterario Sinestesia a Ceccano Sabato 6 giugno alle ore 21 la presentazione del disco d’esordio del cantautore Danilo Grossi “In un giorno senza tempo”.

Registrato presso lo studio Piano B con la produzione esecutiva di Roberto Cola, il disco, stampato in cd e vinile, ha una splendida copertina realizzata da Roberto Miele. Il lavoro editoriale è di Francesco Lo Brutto per conto di Juno Records.

L’evento in questione sarà presentato da Valentino Bettinelli e Diego Protani.

La cittadinanza è invitata a partecipare.