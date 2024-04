Ceccano, Daniele Garbo presenta da Sinestesia Un inviato poco speciale

Si terrà a Ceccano da Sinestesia Sabato 13 Aprile alle ore 17:30 la presentazione del libro Un inviato poco speciale di Daniele Garbo.

Quarant’anni di giornalismo raccontati attraverso personaggi famosissimi ed episodi in gran parte inediti. L’autore apre i cassetti della sua memoria per farci conoscere un giovanissimo John McEnroe, Adriano Panatta pieno d’orgoglio, Nicola Pietrangeli in vena di confidenze, Mike Tyson respinto al ristorante, Francesco Totti timido di fronte alla sua prima intervista televisiva, Gianni Rivera ancora arrabbiato per la famosa staffetta con Mazzola, un’intervista doppia ai fratelli Inzaghi, Carlo Ancelotti dal volto umano, Fabio Capello senza peli sulla lingua, Beppe Signori pentito, Marco Tardelli scatenato, un esilarante siparietto tra Cesare Maldini e Arrigo Sacchi, Cesare Romiti in versione tifoso. Ma anche un inquietante week end a casa Gheddafi. Tutto raccontato con uno stile scorrevole e leggero che tiene il lettore incollato alla pagina.

Daniele Garbo è tra i massimi esperti di sport e giornalista, ha lavorato in Mediaset ed è stato presente nella vittoria italiana in coppa davis in Cile nel 1976 inviato dal quindicinale “Match Ball”.

Moderano l’incontro lo scrittore Diego Protani e il prof. Gerardo Gatta

COMUNICATO STAMPA