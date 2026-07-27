Ceccano, dal 3 agosto il Servizio di Presenza Medica e Continuità Assistenziale

Il nuovo servizio sarà operativo sette giorni su sette, dalle 8.00 alle 20.00

Prenderà il via lunedì 3 agosto presso la Casa della Salute di Ceccano il nuovo Servizio di Presenza Medica e Continuità Assistenziale, istituito dalla ASL di Frosinone in sostituzione del PAT per garantire la continuità dell’assistenza territoriale nel quadro della riorganizzazione dell’assistenza territoriale previsto dal D.M. 77/2022 e quindi dalla apertura di CdC e OdC.

L’attivazione del servizio si è resa possibile grazie all’adesione volontaria di nove Medici di Medicina Generale che hanno risposto alla manifestazione di interesse bandita tempestivamente dall’Azienda Sanitaria di Frosinone. La ASL ha inoltre garantito il necessario supporto organizzativo e assistenziale, mettendo a disposizione il proprio personale infermieristico interno, così da assicurare la piena operatività del servizio e la continuità dell’assistenza.