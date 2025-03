Ceccano: Dacia Maraini fa il pienone da Sinestesia

Sinestesia a Ceccano è diventato un polo culturale di riferimento di tutta la regione Lazio. C’è chi dice che c’erano oltre 250 persone. Si sa però che ad un certo punto gli organizzatori erano stati tentati di dire a chi arrivava per ultimo “Scusate ma non c’è più posto” per quante persone sono accorse all’evento con Dacia Maraini da Sinestesia a Ceccano. Ma non si poteva negare una gioia, in qualche modo sono riusciti a trovare un pochino di spazio per tutti anche mettendo la diretta video sul maxischermo nella sala del caffè letterario. Tutti felici ed entusiasti i partecipanti alla presentazione di Sguardo all’Africa di Dacia Maraini edito da Marlin editore. La famosa scrittrice si è intrattenuta con i tanti fans accorsi dalla provincia di Frosinone , Latina e Roma sia prima che dopo l’evento dialongando con loro, scattando una foto e per autografare il libro. Con questo libro si completa la trilogia di Dacia Maraini dedicata ai suoi viaggi in Asia, in America e in Africa. L’Africa è il continente più amato dalla nota scrittrice italiana, quello per cui ha scritto molti reportage, pagine narrative e persino un documentario “Ritratti delle donne africane”, girato in Costa d’Avorio e trasmesso dalla RAI nel 1977. L’Africa è anche il continente più visitato insieme agli inseparabili amici Alberto Moravia e Pier Paolo Pasolini, che lo consideravano uno dei luoghi più importanti per la loro ricerca e per loro produzione artistica. Oltre a essere un resoconto dei viaggi compiuti in Etiopia, Kenya, Somalia, Egitto, Costa d’Avorio, Marocco, Algeria, Sudan, Nigeria e altri, la Maraini tratta con passione temi rilevanti per molte popolazioni africane, come la guerra civile, la carestia, il colonialismo, l’ingiustizia sociale, la prostituzione, l’infibulazione, ecc. mettendo, come sempre, in risalto la difficile condizione e il ruolo importante delle donne nella famiglia e nella società.

L’incontro sopra menzionato era la prima presentazione nazionale dell’opera ed è stato moderato dallo scrittore Diego Protani, dalla poetessa Lara Schaffler (autrice de Il Taccuino della memoria edito da Controluna ) e dalla fondatrice di Sinestesia Gemma Gemmiti.

Correlati