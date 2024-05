Ceccano: Da Sinestesia si ricorda Giacomo Losi “Core de Roma”

Si terrà Sabato 1 Giugno alle ore 20 a Ceccano presso il caffè letterario Sinestesia la presentazione del libro di Alessandro Angeli Giacomo Losi Core de Roma – Vita, lotte e vittorie di un calciatore partigiano.

Con quindici stagioni vissute da protagonista negli stadi di tutta Italia e di mezza Europa, rigorosamente con la maglia giallorossa e quasi subito con la fascia di capitano al braccio, Giacomo Losi è il terzo giocatore – dietro solo a Francesco Totti e a Daniele De Rossi – con più presenze nella storia della Roma. Ma se sul campo diventò leggendario per l’incredibile senso dell’anticipo con cui disarcionava anche gli attaccanti più insidiosi e per la grande correttezza con la quale era in grado di affrontare qualunque partita, fu oltre il rettangolo di gioco che Giacomo Losi venne chiamato a combattere una guerra niente affatto metaforica. Perché tra Soncino, il paese in provincia di Cremona in cui nacque il grande difensore, e Roma, la città che finirà presto per adottarlo e sceglierlo come simbolo dell’identità cittadina, un Losi ancora ragazzino ebbe l’enorme coraggio di vestire i panni della staffetta partigiana, partecipando in prima persona alla lotta contro fascisti e nazisti. Una vita, quella di Giacomo Losi, che Alessandro Angeli racconta con ammirata partecipazione. Dagli esordi con il Cremona all’arrivo nella Capitale, dove, grazie all’irriducibile forza di volontà e alla conquista di due Coppe Italia e della Coppa delle Fiere, Giacomo Losi diventerà presto Core de Roma. Un cuore generoso e antifascista.

L’incontro è moderato dallo scrittore Diego Protani e dal filosofo Biagio Cacciola. E’ patrocinato da Provincia creativa e dal Roma club Ceccano 1975.

