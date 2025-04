Ceccano: Da Sinestesia si presenta il libro di Mario Leone su Altiero Spinelli

Domenica 13 Aprile alle ore 17 presso Sinestesia a Ceccano si terrà la presentazione del libro di Mario Leone “La mia solitaria fierezza. Altiero Spinelli. Le carte del confino politico di Ponza e Ventotene dell’Archivio di Stato di Latina” edito da Atlantide.

Verso la fine degli anni ’30 del secolo scorso, sulle Isole pontine si spendeva la vita di tanti condannati dal Regime fascista. Tra questi uno dei padri dell’Europa unita. Condannato a più di 16 anni di carcere, limitato nella libertà sulle isole di Ponza prima e di Ventotene dopo, Altiero Spinelli ha attraversato la storia italiana ed europea diventandone uno dei protagonisti assoluti.

Questo lavoro vuole restituire visibilità ai documenti del confino contenuti nei fascicoli personali di Spinelli conservati presso l’Archivio di Stato di Latina.

L’introduzione di Mario Leone e i colloqui con Edmondo Paolini e Piero Graglia conducono per mano il lettore nella vita al confino di Spinelli; il pensiero da questi maturato in quel periodo lo accompagnò “alle porte della città democratica”, dove realizzò il “Manifesto di Ventotene”.

Mario Leone, direttore dell’Istituto degli studi federalistici Altiero Spinelli , è nato nel 1972, laureato in Giurisprudenza presso l’Università “la Sapienza” di Roma, con una tesi in Scienza delle finanze (dal titolo “Unione monetaria europea e sistema federale”) ha aderito al Movimento federalista europeo (MFE) nel 1991. Dal 1995 è membro del Comitato centrale del Movimento. Dal 2014 è segretario del Centro regionale del Lazio del MFE. Ha realizzato con l’Associazione europea degli insegnanti (AEDE), l’AICCRE (Associazione italiana del consiglio dei comuni delle regioni d’Europa) e la Provincia di Latina, programmi di formazione scolastica sulla storia e il processo di integrazione europea. L’AEDE provinciale di Latina nel 2010 gli ha attribuito l’annuale “Premio Europa” per l’impegno profuso per la diffusione dell’ideale europeista. Ha collaborato con la rivista “Il Dibattito federalista” (Edif) e con “Il Settimanale di Latina” sulle tematiche europee. Collabora con il blog Europainmovimento.eu, “Verso un’Europa solidale e democratica”, con il Movimento Europeo – Italia e con l’Istituto di studi federalisti “Altiero Spinelli”.

L’evento è patrocinato dall’Istituto e avrà con l’autore gli interventi della prof. Marta Mingozzi dell’Università Tor Vergata e dallo scrittore Diego Protani.