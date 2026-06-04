Ceccano da 80 anni per la Repubblica: grande festa di Comunità con i neo maggiorenni

La città ciociara, dove il 73% votò controcorrente per la Repubblica, ha abbracciato l’evento dell’Amministrazione Querqui. Il Sindaco: «La Democrazia non va considerata acquisita, ma difesa».

Grande successo per la “Festa della Repubblica” organizzata dall’Amministrazione Querqui per il 2 Giugno nella Villa comunale di Ceccano. Dall’esibizione della banda musicale “Città di Ceccano” al discorso del sindaco, Andrea Querqui, fino alla consegna della Costituzione ai neo maggiorenni e alla serata conviviale con i ragazzi, le loro famiglie e gli altri concittadini accorsi per “rivotare” in massa per la Repubblica.

«Grazie a tutti, artefici e partecipanti – così il sindaco Querqui – per le tante emozioni vissute in questa grande festa di Comunità in cui abbiamo fortemente voluto coinvolgere i giovani della nostra città. Ceccano è da 80 anni per la Repubblica. L’orientamento dei ceccanesi, quando scelsero tra Repubblica e Monarchia, fu in totale controtendenza sia rispetto alla provincia di Frosinone sia rispetto all’intera regione Lazio».

«Votarono nettamente a favore della Repubblica – ricorda il primo cittadino – guidando insieme a Ferentino il fronte del cambiamento istituzionale in provincia di Frosinone. A Frosinone Città votò per la Repubblica il 41%. A Ceccano e Ferentino, invece, si superò il 70%. A Ceccano si arrivò al 73.2%. Oggi, 80 anni dopo, la Democrazia non va mai considerata acquisita, ma difesa».

L’Amministrazione comunale ringrazia la Polizia Locale, la Protezione Civile, i Carabinieri, tutte le Istituzioni scolastiche, i Giovani protagonisti e i tanti Concittadini per la loro presenza massiccia e collaborazione fattiva. Si complimenta, al contempo, con la storica Banda Musicale diretta dal Maestro Adamo Bartolini e l’impeccabile conduttore, Gerardo Gatta.