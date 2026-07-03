Ceccano, cortocircuito di Fratelli d’Italia su impianto di recupero delle terre rare

L’Amministrazione Querqui replica al coordinatore cittadino di FdI, che confonde la rigenerazione dei rifiuti con lo smaltimento in discarica, accostando la circolarità all’obsoleto “usa e getta”.

L’Amministrazione comunale di Ceccano replica alla nota allarmistica del coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Rino Liburdi, che confonde la rigenerazione dei rifiuti con lo smaltimento in discarica, accostando erroneamente un modello di circolarità, come quello proposto dall’azienda Itelyum, all’ormai obsoleto “usa e getta”.

Non capiamo perché il Comune debba fare trasparenza su un atto pubblico della Regione Lazio, autorizzata a sua volta dal Ministero dell’Ambiente e Sicurezza Energetica, in merito alla realizzazione di un insediamento industriale privato. La conferenza dei servizi coinvolge tutti gli enti territoriali interessati proprio nell’ottica della massima trasparenza.

Davanti a un’innovazione tecnologica, prima nel suo genere a livello europeo, registriamo l’ostruzionismo di una parte politica che ha autorizzato la realizzazione dell’impianto all’interno dell’industria Itelyum. Siamo davanti a un cortocircuito: il circolo cittadino di Fratelli d’Italia chiede all’Amministrazione comunale di centrosinistra di fare le pulci al Governo regionale a trazione FdI.

L’Amministrazione Querqui, al contrario, si congratula per l’efficienza dimostrata dall’azienda in un momento critico per l’Europa. Fornisce soluzioni sostenibili per l’autonomia energetica e nelle materie prime critiche, seguendo la direttiva europea finalizzata a ridurre la dipendenza da stati extraeuropei. Dalla determina regionale risultano autorizzate quattro linee produttive sulla scia del successo della sperimentazione autorizzata nel 2023. «Siamo lieti di ospitare una realtà del genere – dichiara il sindaco, Andrea Querqui – e svolgeremo come sempre la nostra attività di controllo. Confermo piena fiducia al consigliere delegato all’Ambiente, Colombo Massa, e a tutti gli altri assessori e delegati».

C’è stata un’azione sinergica da parte di tutte le forze autorizzative e di controllo, dalla Provincia fino al Ministero, passando per gli enti di controllo come Ispra, Arpa Lazio e Vigili del fuoco. Questo proietta Ceccano e l’Italia in una dimensione internazionale di grande prestigio. Il circolo FdI di Ceccano non rende un buon servizio al territorio gettando ombre sul lavoro di analisi e valutazione da parte delle massime autorità sanitarie e ambientali nazionali e regionali.

Chiede addirittura di costituire un Ufficio Ambiente che si occupi del controllo dei controllori. Sin dall’insediamento, siamo stati fortemente attenti alle problematiche ambientali e continueremo ad essere una sentinella del territorio, così come alcuni di noi hanno già fatto tra i banchi dell’opposizione.

L’Amministrazione Querqui ha già incontrato la dirigenza aziendale in due occasioni, in cui abbiamo avuto l’occasione di visionare lo stabilimento. Si è già attivata per l’organizzazione di un incontro istituzionale per la celebrazione dell’importante risultato raggiunto da Itelyum. Non se n’è parlato nella conferenza stampa sul primo anno di mandato, svoltasi il 15 giugno scorso, per il semplice fatto che l’atto autorizzativo è stato emesso il giorno seguente. L’evento istituzionale sarà anche un’occasione di conoscenza e approfondimento di questa tecnologia così all’avanguardia.